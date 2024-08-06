Milyarlarca doları yok etmişti! Bugün yüzde 10 yükseldi: Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor

Asya piyasaları saatinde ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükseliyor. Japonya'da Nikkei endeksi dün yaşanan yüzde 12 düşüşün ardından bugün gün içinde %11'e yakın artış gösterdi. Bu dakikalarda yüzde 10'a yakın bir seviyelerde artışla devam ediyor.

GÜNEY KORE BORSASI YÜKSELİŞTE

Güney Kore Kospi endeksi de yüzde 3'ü aşan yükseliş gösterdi. Çin ve Hong Kong piyasalarında ise daha sakin bir seyir izleniyor.

JAPONYA MERKEZ BANKASI'NDAN TOPLANTI KARARI

Japonya'nın önemli hisse senedi endeksleri, yendeki artış, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkı para politikası ve ABD'deki kötüleşen ekonomik görünümün ardından pazartesi günü "ayı" piyasasına girdi.

Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanacak.