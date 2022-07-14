MKK nedir? MKK sicil numarası öğrenme nasıl yapılır?

MKK, yerli ya da yabancı finans kuruluşlarına ve sermayelere veri ve teknoloji hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca menkul kıymetlerin transfer, ihraç ve tesis edilme gibi süreçleri de MKK kapsamında yürütülmektedir.

MKK ne demek? Açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olan MKK, Türk Sermaye Piyasalarının Saklama Kuruluşu olarak bilinmektedir. Bu kuruluş; üyelerine veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı ile saklama gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca MKK; Ar-Ge merkezi kimliği sayesinde kendi iç kaynaklarını kullanarak çeşitli sistem, yazılım ve platformlar da geliştirmektedir. Bu bağlamda Merkezi Kayıt Kuruluşu; yerli ya da yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmayı hedefler.

MKK Ne İş Yapar?

MKK, borsada işlem sonrası kurumlarının en önemlilerinden biri olarak tanımlanır. Merkezi Saklama Kuruluşu, menkul kıymetlerin takas sistemlerini işletmekle yükümlüdür. Bununla birlikte menkul kıymetlerin ilk kayıt işlemleri ile hesapların merkezi bağlamda üst seviyede tutulması da bu kurum tarafından gerçekleştirilen hizmetlerdendir.

Yerli ve yabancı sermaye ya da finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunan MKK’nin diğer hizmetleri ise şu şekildedir;

Menkul kıymetlerin transfer kararları işlenmektedir.

Menkul kıymetlerin ihraç ve tesis edilme süreçleri yürütülmektedir.

Sermaye piyasası araçlarının kayıtlı biçimde ihracı yapılmaktadır.

Menkul kıymetlerin hakları izlenmekte ve gözetilmektedir.

Tüm bu özellikleri bakımından MKK, Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu olarak nitelendirilmektedir.

MKK Sicil Numarası Öğrenme

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yönelik en çok araştırılan konulardan biri de MKK sicil no öğrenme işlemidir. MKK sicil no nedir? Yatırımcılar, MKK üyeleri aracılığı ile bu kuruluş kapsamında öncelikle bir hesap açmakta ve sonrasında da sicil numarası belirlemektedir. Bunun için ise yatırımcının sisteme kaydettiği cep telefonu numarasına kısa mesaj ile ya da mail adresine elektronik posta ile bir bilgi iletilmektedir. Bu bilgi de “”444 0 655” numaralı AloMKK Çağrı Merkezi’nden şifrenin alınabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla yatırımcılar, bu numarayı arayarak şifre oluşturabilmekte ve sisteme kayıt olabilmektedir. Şifre bloke olduğunda ise yine bu numara aranarak gerekli işlemler yürütülebilmektedir.

MKK Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Merkezi Saklama Kuruluşu kapsamındaki üyeliğini iptal etmek isteyen kişiler, doğrudan MKK’nin ilgili birimlerine bu durumu bildirmelidir. Üyelik iptalinin bildirilmesi ise yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.

MKK Yönetim Kurulu tarafından incelenen üyelik iptali isteğinin ardından süreç tamamlanmaktadır. Kuruluş kapsamında belirlenen şartlara göre üyelik iptali yapmak isteyenlerin dikkate almaları gereken durumlar da vardır. İhraççıların MKK nezdinde kayıtlı olarak izlenen sermaye piyasası aracının bulunmaması bu şartlar arasındadır. Yatırım kuruluşları için belirlenen üyelik iptali şartı ise kurum bünyesinde bakiyeli hesap bulunmamasıdır.

