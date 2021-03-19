Naturelgaz halka arz için SPK onayını aldı! İşte hisse satış fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz’ın ek satış dahil %16.97 hissesinin halka arz başvurusunu onayladı. Naturelgaz'ın halka arzına yönelik açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı. NATURELGAZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU Reuters'da yer alan habere göre, SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık 3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak. Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak. NATURELGAZ BAŞVURUYU 5 ŞUBAT'TA BİLDİRDİ Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Global Yatırım Holding, 5 Şubat 2021 tarihinde Naturelgaz'ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirmişti. Gözde Girişim KAP'a bildirdi, pay satışına gitti NATURELGAZ'IN YATIRIMLARI NEDİR? Şirketten yapılan açıklamada ise Naturelgaz ile ilgili şu bilgiler verildi: "Taşımalı doğal gaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir."