Naturelgaz halka arz tarihi 2021: Naturelgaz talep toplama tarihi ne zaman açıklanacak?

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz ediliyor. Global Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %95,5 oranında iştiraki olan Naturelgaz'ın halka arzı için karar alındığını duyurdu. Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. 5 Şubat tarihinde yayınlanan başvuru haberi için yatırımcılar Naturelgaz'ın halka arz başvurusu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki **Naturelgaz'ın halka arz başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Naturelgaz'ın hakkında tüm detaylar... SPK'YA YENİ BİR HALKA ARZ BAŞVUSU YAPILDI! Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Naturelgaz'ın başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; “Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (“Naturelgaz”) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir.” denildi.

NATURELGAZ HALKA ARZ BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR? 5 Şubat 2021 tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Naturelgaz'ın başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Naturelgaz'a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, SPK'dan gelecek sonuca odaklanmış durumda. Önceki dönemlerde yapılan halka arz başvuru sonuçlarının açıklandığı zamanlara baktığımızda, SPK'nın ortalama 20 gün içinde halka arz için dönüş yaptığı görülüyor. Bu süreç ortalama olarak düşünüldüğü için net zaman değildir. Yatırımcıların Naturelgaz'a yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor. NATURELGAZ'IN YATIRIMLARI NEDİR? Şirketten yapılan açıklamada ise Naturelgaz ile ilgili şu bilgiler verildi: "Taşımalı doğal gaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir."

Aldem Çelik halka arz başvurusu 2021: Aldem Çelik halka arz başvurusu sonucu ne zaman açıklanacak? NATURELGAZ ŞİRKETİ HAKKINDA Global Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., boru hattı dışında (CNG/LNG) dökme gaz satışının önemli oyuncularındandır. Naturelgaz, Türkiye'deki yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ağına, geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahip şirkettir. Doğal gaz boru hattı bulunmayan işletmelere doğal gazı CNG formunda ve çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine tam uyumlu şekilde ulaştıran Naturelgaz, Türkiye ve Avrupa’nın bu alandaki önemli şirketlerinden biridir. Uluslararası teknoloji ve iş modellerini izleyerek Türkiye’deki CNG piyasasını yönlendiren Naturelgaz, ana faaliyet alanları olan Dökme Satış ve Oto CNG’ye 2015 yılı itibarıyla EPDK’dan aldığı lisans doğrultusunda LNG satışını da eklemiştir. Naturelgaz son olarak, boru hattından doğal gaz ikmaline de başlamıştır. Naturelgaz, müşterilerine diğer yakıtlara göre önemli maliyet tasarrufu imkanı sunmakta olup, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte yarattığı ekosistemle Türkiye ekonomisinin hizmetindedir.