Naturelgaz, ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 46 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ocak-mart döneminde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 125,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 21,6 milyon liraya yükseldi.

Naturelgaz'ın öz kaynakları 358,1 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 858 bin lira oldu.

Şirketin, yılın ilk çeyreğinde satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 48,2 milyon standart metreküp seviyesine yükseldi. Satış hacmindeki artış, büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı.

Öte yandan, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının geçen yıl sonunda Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı.

OTO CNG'DE İSTASYON SAYISI 21'E ÇIKACAK

Petrol Ofisi ile şubatta imzaladığı iş birliği kapsamında, Petrol Ofisi'nin 12 istasyonunda kendi marka ve lisanslarıyla Oto CNG satışı yapmayı hedefleyen şirket, Oto CNG istasyon sayısını 21'e çıkaracak.