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New York borsası düşüşle açıldı (23 Ekim 2026)

New York borsası, yapay zeka bağlantılı hisselerde yaşanan satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı (23 Ekim 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 52.696,7 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 7.637,18 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 kayıpla 25.893,95 puana indi.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da süren gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Bu hafta SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları yapay zeka alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği desteklerken, Tesla ve Meta'nın finansal sonuçları sektördeki yatırım harcamalarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirmişti.

Bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin gelecek hafta açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kurumsal gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, SpaceX'in ABD genelinde bir kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler telekomünikasyon hisselerinde düşüşe yol açtı.

Artan rekabete ilişkin endişelerle AT&T'nin hisseleri yüzde 4'ün, Verizon'un hisseleri yüzde 3'ün ve T-Mobile'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. SpaceX hisseleri ise yüzde 2'den fazla yükseldi.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 115 doların üzerini gördü.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi öne çıktı.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik de izlenirken, dün yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5'in altına inen ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,99 seviyesinde seyretti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338
18.310.261.509,25
% -0.07
18:10
AKBNK
63.35
12.647.048.333,55
% -1.93
18:10
THYAO
258
11.844.189.839,15
% -0.39
18:10
EREGL
31.6
10.295.998.826,42
% -9.97
18:10
YKBNK
34.68
8.709.740.946,92
% -1.81
18:10
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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