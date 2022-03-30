Nominal piyasa nedir? Nominal değer ve piyasa değeri arasındaki fark nedir?

Ekonomide nominal piyasa, zaman içinde genel fiyat seviyesindeki değişiklikler için ayarlamaların yapıldığı, gerçek değerlerin aksine enflasyon veya diğer faktörleri hesaba katmadan, düzeltilmemiş oranı veya cari piyasayı ifade eder.

Nominal piyasa nedir?

Nominal değer, finans sektöründe çeşitli bağlamlarda kullanılan yaygın bir terimdir. Bir varlığın giderler, vergiler ve enflasyon gibi kesintiler ile primler dikkate alınmadan düzeltilmemiş şeklidir. Hisse senetleri ve tahviller için de kullanılan bu terim, piyasalar için dış etkilerden arındırılmış bir gerçeklik sunar.

Nominal değer ve piyasa değeri arasındaki fark

Hisse senedi ve tahvil gibi yatırımlar düşünüldüğünde nominal değeri piyasa değerinden ayırmak gerekmektedir. Hisse senetleri için nominal değer, genellikle bir menkul kıymet satın almak için peşin fiyattır ve bu değer genellikle sabit kalır. Tahviller için nominal değer, bir menkul kıymetin nominal değeridir ve bu da sabit kalır. Piyasa değeri ise sabit değildir. Piyasa değeri, menkul kıymetler için yatırımcılardan gelen arz ve talebe bağlı olarak dalgalanmalara tabidir.

Bir hissenin nominal değeri, genellikle hisse ilk çıkarıldığında belirlenir. Hisse senedinin nominal değeri menkul kıymetin piyasa değerinin aksine, menkul kıymetin belirtilen değeridir. Bir menkul kıymetin piyasa değeri ise piyasanın o menkul kıymet için ne ödemeye hazır olduğunu yansıtır.

Ekonomistler, enflasyonu ve diğer faktörleri içermeyen nominal değerlere bakarak piyasa değeri ile karşılaştırıp piyasanın analizini yaparlar. Nominal değer ve piyasa değeri, arz ve talebin yanı sıra farklı piyasa koşullarının bir sonucu olarak çok farklı çıkabilir.

Borsada nominal değerin hesaplanması

Hisselerin nominal değeri, şirketin toplam ödenmiş sermayesinin, belirli bir şirkette mevcut olan toplam hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanan, şirket tarafından dağıtılan belirli türdeki hisselerin kararlaştırılan asgari değerini ifade eder. Nominal hisse değeri formülü basittir ve ödenmiş sermayenin şirketin mevcut hisse sayısına bölünmesiyle elde edilir.

