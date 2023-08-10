Ofis Yem halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Ofis Yem halka arz oluyor!

Ofis Yem halka arz edildiği açıklandı. Konuya ilişkin yayımlanan açıklamaya göre; şirket 130 milyon lira olan mevcut sermayesini 16 milyon 250 bin TL yükselterek 146 milyon 250 bine çıkaracak. OFSYM Ofis Yem Gıda hisse fiyatı, kodu merak konusu oldu. İşte detaylar...
Ofis Yem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Ofis Yem halka arz talep toplama işlemleri 10 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlaydı. Süreç 11 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
Ofis Yem hisse kodu OFSYM olarak açıklandı.
Ofis Yem hisse fiyatı 27,20 TL olarak açıklandı.
Ofis Yem halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Ofis Yem 22,750,000 lot verecek.
Ofis Yem Gıda halka arzında 22.750.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 27,20 TL sabit fiyattan satılacak.
Firmanın halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon lira olacak ve halka açıklık oranı ise yüzde 15,56 olarak gerçekleşecek.
Ofis Yem halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesi sonrası en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.