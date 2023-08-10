Ofis Yem halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Ofis Yem halka arz oluyor!

Ofis Yem halka arz edildiği açıklandı. Konuya ilişkin yayımlanan açıklamaya göre; şirket 130 milyon lira olan mevcut sermayesini 16 milyon 250 bin TL yükselterek 146 milyon 250 bine çıkaracak. OFSYM Ofis Yem Gıda hisse fiyatı, kodu merak konusu oldu. İşte detaylar...

OFİS YEM HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ofis Yem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Ofis Yem halka arz talep toplama işlemleri 10 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlaydı. Süreç 11 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

OFİS YEM HİSSE KODU NEDİR?

Ofis Yem hisse kodu OFSYM olarak açıklandı.

OFİS YEM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Ofis Yem hisse fiyatı 27,20 TL olarak açıklandı.

OFİS YEM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ofis Yem halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

OFİS YEM KAÇ LOT VERİYOR?

Ofis Yem 22,750,000 lot verecek.

Ofis Yem Gıda halka arzında 22.750.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 27,20 TL sabit fiyattan satılacak.

Firmanın halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon lira olacak ve halka açıklık oranı ise yüzde 15,56 olarak gerçekleşecek.

OFİS YEM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Ofis Yem halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesi sonrası en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.



