FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Ofis Yem halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Ofis Yem halka arz oluyor!

Ofis Yem halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Ofis Yem halka arz oluyor!

10.08.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofis Yem halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri başladı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Ofis Yem halka arz ne zaman, Ofis Yem kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Ofis Yem halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Ofis Yem halka arz oluyor!

Ofis Yem halka arz edildiği açıklandı. Konuya ilişkin yayımlanan açıklamaya göre; şirket 130 milyon lira olan mevcut sermayesini 16 milyon 250 bin TL yükselterek 146 milyon 250 bine çıkaracak. OFSYM Ofis Yem Gıda hisse fiyatı, kodu merak konusu oldu. İşte detaylar...

0x0-borsa-istanbul-companies-see-market-value-hit-record-levels-1492982051363

OFİS YEM HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ofis Yem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Ofis Yem halka arz talep toplama işlemleri 10 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlaydı. Süreç 11 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

OFİS YEM HİSSE KODU NEDİR?

Ofis Yem hisse kodu OFSYM olarak açıklandı.

borsa-neden-kapali-borsa-neden-acilmadi-14764582_9405_amp

OFİS YEM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Ofis Yem hisse fiyatı 27,20 TL olarak açıklandı.

OFİS YEM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ofis Yem halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Borsa İstanbul'da

OFİS YEM KAÇ LOT VERİYOR?

Ofis Yem 22,750,000 lot verecek.

Ofis Yem Gıda halka arzında 22.750.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 27,20 TL sabit fiyattan satılacak.

Firmanın halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon lira olacak ve halka açıklık oranı ise yüzde 15,56 olarak gerçekleşecek.

borsa-sirket

OFİS YEM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Ofis Yem halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesi sonrası en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Borsa İstanbul

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın piyasası bu haberi bekliyordu! ABD enflasyonu Temmuz için belli olduAltın piyasası bu haberi bekliyordu! ABD enflasyonu Temmuz için belli oldu
Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu: Yatırımcıya güven verecek açıklama gelmişti! 'Normlara uygun politika...'Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu: Yatırımcıya güven verecek açıklama gelmişti! 'Normlara uygun politika...'
Çin'den Türkiye kararı: Büyük ölçüde...Çin'den Türkiye kararı: Büyük ölçüde...

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.