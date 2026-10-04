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OYAK CIMENTO (OYAKC) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC), 05 Ekim Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 02 Ekim Cuma 2026 kapanış verilerine göre 20,92 TL kapanış, %0,97 değişim ve 0,13 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,67%
AKSEN 2,56%
ALARK 0,98%
AEFES 1,29%
ASELS -1,96%
ASTOR 4,96%
BTCIM 9,90%
BIMAS 1,47%
BRSAN 4,92%
CANTE -3,64%
CIMSA 1,36%
CCOLA 1,67%
CVKMD 1,58%
CWENE 2,45%
DOAS -2,00%
ECILC -1,31%
EKGYO 0,21%
ENERY 0,81%
ENKAI 1,63%
EREGL 1,09%
FROTO -1,72%
GARAN -0,24%
GUBRF 1,21%
GLRMK 0,85%
HEKTS -0,92%
ISCTR -0,48%
KRDMD 0,65%
KCHOL -1,48%
MAVI 0,00%
MGROS 3,00%
OYAKC 0,97%
PGSUS 0,78%
PETKM 1,56%
SAHOL 0,70%
SASA 0,52%
SISE -0,32%
HALKB -1,38%
TSKB 0,51%
TAVHL 1,62%
TOASO -2,26%
TRMET 1,18%
TUPRS -2,58%
TRALT 0,97%
THYAO 1,92%
TTKOM 0,00%
TCELL 0,10%
TURSG 1,11%
ULKER -0,35%
VAKBN -2,18%
YKBNK 0,34%
Şevket Taner Şahin

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde güne 20,80 TL’den başladı. Seans içinde 20,98 TL seviyesine yükseldi, en düşük 20,60 TL görüldü ve günü 20,92 TL’den kapattı.
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 02 Ekim Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,13 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,24 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 20,92 TL, 20,72 TL, 20,20 TL, 20,80 TL, 20,64 TL oldu. Bu dönemde fiyat 20,20 TL – 20,92 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 02 Ekim Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 21,10 TL, 52 günlük ortalama 21,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 20,00 TL ve 20,00 TL destek, 20,00 TL ve 20,00 TL direnç noktalarıdır.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

OYAK CIMENTO (OYAKC) 05 Ekim Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
362.75
17.403.262.084,75
% -1.96
18:10
ASTOR
220
16.104.739.004,90
% 4.96
18:10
THYAO
292
8.975.734.052,25
% 1.92
18:10
AKBNK
67.1
8.151.226.811,95
% -0.67
18:10
TUPRS
377
6.991.138.858,25
% -2.58
18:10
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