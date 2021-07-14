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Peker GYO, dengeli portföy yapısı sayesinde ilk 6 ayda 40.4 milyon TL kar elde etti

14.07.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peker Grubu şirketlerinden biri olan ve hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Peker GYO, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı. Pandemi döneminin küresel çapta oluşturduğu tüm kısıtlara rağmen, 40.4 milyon TL’lik kar rakamına ulaşan şirket, aralıksız olarak üst üste 6’ıncı çeyreği de karla tamamladı.

Peker GYO, dengeli portföy yapısı sayesinde ilk 6 ayda 40.4 milyon TL kar elde etti

Türk gayrimenkul sektörünün bayrağını uzun yıllardır yurt dışında başarıyla dalgalandıran Peker GYO, 2021 yılının ilk yarısına ait bilanço rakamlarını açıkladı. Anılan dönemde 40.4 milyon TL kar rakamına ulaşan şirket, geçmiş dönemlerde hayata geçirdiği yatırımların meyvelerini toplamaya devam etti.
Türkiye’deki başarılı projelerin yanı sıra, İngiltere ve Almanya pazarında gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk gayrimenkul sektörünün adını Avrupa’da başarılı bir şekilde duyuran Peker GYO, bu kapsamda Türkiye’deki yatırımcılarına yurt dışı yatırımlardan faydalanma imkanı sağlayan öncü GYO şirketi konumunda bulunuyor.

DENGELİ PORTFÖY YAPISININ SONUCU

Peker Grubu şirketlerinden biri olan Peker GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Geride bıraktığımız dönem, ülkemizde olduğu gibi iş yaptığımız tüm coğrafyalarda pandemi gölgesinde geçti. Pandeminin tüm kısıtlarına rağmen ilk altı aylık bilanço döneminde almış olduğumuz başarılı sonuçlar bizler açısından mutluluk verici. Bizleri sevindiren diğer bir husus ise; aralıksız olarak son 6 çeyrektir kar ediyor oluşumuz. Bu sonuçlar; bir yandan pandemi öncesinde hazırlığını yaptığımız dengeli portföy yapısının, diğer yandan ise doğru yatırım stratejisinin bir göstergesi” diye konuştu.

DAHA DA BÜYÜK YATIRIMLARA BAŞLAMAK İÇİN HAZIRIZ

Devam eden bedelli sermaye artırımı süreci hakkında bilgi veren Hasan Peker, “Finansal karlılığımız, büyüme stratejilerimizle doğru orantılı olarak artıyor. Bu stratejinin bir yansıması olarak 2020 Aralık ayında başvurduğumuz bedelli sermaye artırımı, SPK tarafından 2021 Nisan ayında onaylandı. Devam eden bedelli sermaye artırımı süreci ve yine bu kapsamda 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan birincil pazar işlemlerinin ardından oluşacak yeni fon ile çok daha karlı proje yatırımlarının önü açıldı. Uzun yıllardır devam eden çalışmalarımız ve edindiğimiz tecrübe sayesinde bu yeni yatırımlara derhal başlamak için hazırız. Şirketimizin başarısı ve yatırımcılarımızın mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapıyor, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

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Şirketin uzun süreli karlılığına rağmen, hisse fiyatlarının dönemsel olarak aynı paralellikte artış göstermiyor oluşuna dair de konuşan Hasan Peker, “Borsada işlem gören tüm hisseler gibi, Peker GYO hisseleri de arz-talep dengesi içerisinde fiyatlanıyor. Hisse fiyatlarının yükselmesi adına bizlerin direkt olarak hiçbir müdahale şansı bulunmuyor. Bizlerin yapabileceği tek şey, şirket kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak karlılık yaratmaktır. Bu da en iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz, her çeyrek açıklanan şirket karlılığımız ile ortaya çıkıyor. Hisse fiyatlarıyla ilgili yorum yapmak çok doğru olmasa da ülkemizde ve dünyada yaşanan bu zorlu pandemi koşullarına rağmen elde edilen bu başarı, orta vadede elbette hisse fiyatlarına da yansıyacaktır diye düşünüyoruz.” diye konuştu.

YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA KULLANILACAK

Bedelli sermaye artırımı sonrasında oluşacak yeni fonun kullanımıyla ilgili bilgiler paylaşan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak olan 1 milyar 12 milyon TL’lik nakit kaynağın tamamına yakınının; 4 tanesi Türkiye, 2 tanesi Almanya, 1 tanesi İngiltere ve 1 tanesi de Hollanda’da olmak üzere 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanılması planlanıyor. Bu 8 projeye alternatif olarak yeni projeler için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.

İKİNCİ YARI DAHA DA UMUT VERİCİ

Hasan Peker şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz her projede başlıca hedefimiz; doğaya, insana, çevreye katkı sağlayan, şehirlerin dokusuna uygun, uzun yıllar sonra dahi değerine değer katan kalıcı eserler üretmek oldu. Peker Holding olarak hayata geçirdiğimiz 20’yi aşkın projede de tüm bu hassasiyetleri gözetmeye büyük önem verdik.”

Yılın ikinci yarısını, ekonomik aktivite olarak ‘toparlanma dönemi’ olarak gördüklerini söyleyen Hasan Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Peker Holding olarak, bir yandan doğup büyüdüğümüz bu topraklar için değer üretmeye devam ederken, diğer yandan da yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Daha önce açıkladığımız gibi Peker Holding’in, Avrupa pazarındaki bilgi, birikim, tecrübe ve kredibilitesini Peker GYO için kullanmaya başladık. Bu sayede Peker GYO yatırımcıları, yurt dışındaki projelerde de yüksek karlılık elde etme fırsatına sahip olacaklar.”

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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