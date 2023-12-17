PETKM analizi: S&P500 yine artıda kapattı

S&P500'ü ve Dow Jones'u yükselten finansal değerler, bu Cuma günü kırmızı ışık yaktı: Faiz oranları devam ettiği halde ekim ayının ortasındaki zirvesine göre 110 puan ve geçen Cuma'ya göre 30 puan daha düşük tamamladı.

Boeing'in %3,1 ve Microsoft'un %1,3'lük performansıyla Dow Jones yeni rekorlar kırdı (+0,2%, 37.300,5 puan). Nasdaq, 'SOX'un etkisiyle yeni bir yıllık rekor kırdı ve endeks, %1'lik bir artışla 4.161 puanlık yeni bir rekora ulaştı (%61'lik yıllık artış).

Broadcom, Nasdaq'ın önemli destekçilerinden biri oldu, aynı zamanda Amazon %1,7, Palo Alto %2,3 ve First Solar %6,6'lık performansıyla dikkat çekti.

Wall Street, Aralık ayını Powell'ın açıklamalarının etkisiyle güvenin zirvesinde tamamlıyor. Powell, FED'in beklentilerini ortaya koyarak "Goldilocks" senaryosunu açıkladı; yani güçlü bir büyüme ve neredeyse kontrol altında bir enflasyon var.

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Grafik TradingView’den

PETKM hisse senedinin, şu anki fiyatı 19.58 TL'dir ve 52 haftalık düşük değeri 11.76 TL, yüksek değeri ise 25.14 TL'dir.

Geri dönüşümlü sermaye üzerindeki getiri %12.72 olarak ölçülmüştür. Yalnız 1 yılda gösterdiği performansa bakarsak sadece %9.14 artış göstermiştir.

10 günlük basit hareketli ortalama, 18.95 TL'dir ve bu, kısa vadeli fiyat hareketlerini anlamak için kullanılabilir. RSI göstergesi 48.45 değerindedir, bu da hissenin nispeten dengeli olduğunu gösterir.

Trend analizi, hisse senedinin genel piyasa eğilimine uyup uymadığını değerlendirmek açısından önemlidir. Şu anki "Bullish Engulfing" deseni, yatırımcılara alım sinyali verebilir. Genellikle bir düşüş eğiliminin sona erdiğini ve bir yükseliş eğiliminin başladığını gösteren bir ters dönüş deseni olarak kabul edilir. Destek 16.78 TL ve direnç 21.06 TL’dir.

Sonuç itibariyle, bu Cuma günü açıklanan son ABD göstergeleri oldukça karışık olsa da, büyümenin yumuşak bir dip senaryosunu gündeme getirmiyor. SP500 rallisine devam ederken BIST de 7500 seviyesinde verdiği al sinyallerini 8300’e taşıyacak mı, bölgesel ateş çemberinde 2024’te nasıl bir performans sergileyebilir diye yakından takip edilebilir. Filistin’de sivillere yönelik soykırım devam ederken, islam dünyasından liderler kınama dışında güçlü bir tutum sergilemiyor. Yemen İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemilerini İHA ve özel timlerle hedef alıyor.







