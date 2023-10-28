PETKM Analizi: TCMB’den uygulama kolaylıkları

Firma kredilerinin bankalar tarafından sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla menkul kıymet tesis oranını %30'a düşüren bir düzenleme getirildi ve fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdirildi. Daha önce, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 250.000 TL'ye yükseltilirken, yeni kararla hiçbir kredi miktarında fatura şartı aranmayacak.

Bankaların TL ticari kredilere uyguladıkları faiz oranlarına referans olarak menkul kıymet tesis oranının %1,8'in üzerinde olma şartı kaldırılacak. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranlarına referans olarak menkul kıymet tesis oranının %2,7'nin üzerinde olma şartı da sona erdirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin bu adımlarını daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları olarak değerlendirdi ve amaçlarının krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi teşvik etmek olduğunu belirtti.

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Grafik TradingView’den

PETKM Hisse senedi son fiyat itibariyle 20.08 TL'den işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi %2.50 artış göstermiştir, bu da kısa vadeli pozitif bir hareketi işaret edebilir.

Hisse senedinin 1 aylık performansı %2.24 artış göstermiştir, ancak haftalık performansı -2.90 düşüş göstermektedir. RSI (Relative Strength Index) göstergesi 43.77 seviyesindedir, bu da hisse senedinin şu anda nispeten dengede olduğunu göstermektedir.

Stokastik osilatörü, %K ve %D değerleri sırasıyla 39.23 ve 34.38 seviyelerindedir. Bu, hissenin aşırı satım bölgesine yaklaşmış olabileceğini gösterir. Hareketli Ortalamalar: Hisse senedi, kısa vadeli 10 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmektedir ve "Sat" sinyali vermektedir.

Ayrıca, Awesome Osilatör, -1.76 seviyesindedir, bu da momentumun hala zayıf olduğunu göstermektedir.

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ECB ise faiz kararını açıkladı. Banka, refinansman faizini %4,50, mevduat faizini %4 ve marjinal fonlama faizini %4,75 seviyelerinde sabit bıraktı. ECB, enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasını beklediğini ve fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ifade etti.

Sonuç olarak, TCMB’nin uygulama kolaylığı sonucu bankalardan kredi alırken menkul kıymet teminatı verme zorunluluğunu azaltmıştır. Bu da işletmelerin krediye daha kolay erişmelerini sağlamıştır. Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen, uzun vadeli getirilerin muhtemelen düşeceğini ancak kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti. Yellen, büyüme verilerine dayanarak henüz bir resesyon işareti görülmediğini belirtti. ABD’nin vatandaşlarının vergileriyle desteklemek zorunda kaldıkları İsrail’in Gazze katliamı sonrası Orta Doğu daha çok sömürgeye ve küreselcilere açılacaktır maalesef.







