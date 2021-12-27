Piyasalar yılın son haftasına nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Omicron varyantına ilişkin çalışmalar varyantın delta varyantı kadar tehlikeli olmadığını gösterse de, dünya genelinde rekor seviyeye çıkan vaka sayıları risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Çin'de artan vaka sayıları sebebiyle kısıtlamalar artırılırken, 13 milyon nüfuslu bir şehir karantina altına alındı. Batıda hükümetler ekonomik etkilerinden çekinmeleri sebebiyle yılbaşı tatili öncesi kısıtlamaları sertleştirmese de, artan vakalar birçok organizasyonun iptal edilmesine sebep oldu.

Omicron varyantının kolay atlatılması ve sağlık sistemlerine aşırı yük bindirmeyeceğine ilişkin çalışmalar ise varyantın piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerini törpülerken, küresel pay piyasalarında ulaştırma şirketlerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Cuma günü bir çok ülkede Noel tatili nedeniyle kapalı olan borsalar için yeni haftada özellikle Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli sakin bir izlenmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma gündemin odağındaydı. Ocak vadeli işlemlerde doğal gaz kontratları 187,7 avroyla rekor seviyeye çıkmasının ardından kazançlarının büyük kısmını geri vererek geçen haftayı 110,5 avrodan tamamlasa da, konuya ilişkin haber akışı piyasalar üzerindeki önemini koruyor.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen yüksek tansiyon bölgede risk unsuru olmaya devam ederken, sınır bölgelerinde yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle cuma günü yarım gün işlem gerçekleşen İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyir izlerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düştü. Avro/dolar paritesi de yeni haftaya yatay seyirle 1,1320 seviyelerinden başladı. Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığı görülüyor. Londra borsasında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Çin'de artan vaka sayıları ve sıkılaşan önlemeler pay piyasalarını baskılasa da, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikasına ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamalar aşağı yönlü baskıları sınırladı.

Bankanın açıklamaları beklenilenden daha güvercin bulunurken, açıklamada gelecek yıl daha "proaktif" bir politika izleneceği ifade edildi. Açıklamada, reel ekonomiye desteğin artacağının ve para politikasının daha hedefe yönelik olacağı kaydedilerek, ekonomideki belirli gruplar için likiditenin artırılacağı belirtildi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalırken, Çin'de sanayi karlılığı yüzde 9 yükseldi.

Haftaya pozitif başlayan Asya borsalarının, kapanışa yakın negatife döndüğü gözlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,32 azalışla seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASALARINDA SON DURUM...

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da geçen haftanın ilk yarısında yoğunlaşan kar satışları, son iki işlem gününde yerini tepki alımlarına bıraktı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 4,76 değer kazanarak günü 1.891,28 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek haftayı 10,9914'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,25'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri

18.00 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi

