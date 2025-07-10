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Piyasalarda gün ortası (10 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.341,55 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 40,0670 liradan, avro 47,1350 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası (10 Temmuz 2025)

Dün 10.167,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 99,05 puan artışla 10.266,31 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 174,29 puan ve yüzde 1,71 değer kazanarak 10.341,55 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.266,31, en yüksek 10.365,11 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 9'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Piyasalarda gün ortası (10 Temmuz 2025) 1

ALTININ ONS FİYATI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,87, bileşik getirisi yüzde 40,27 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 146,18 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0670 liradan, avro 47,1350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 3 bin 326 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 69,4 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.286,90
4.287,35
% 0.49
14:20
Ons Altın / TL
133.284,21
133.315,93
% 0.46
14:35
Ons Altın / USD
3.326,99
3.327,35
% 0.41
14:35
Çeyrek Altın
6.859,04
7.009,82
% 0.49
14:20
Yarım Altın
13.675,23
14.019,66
% 0.49
14:20
Ziynet Altın
27.436,20
27.953,57
% 0.49
14:20
Cumhuriyet Altını
28.445,00
28.876,00
% 0.78
14:12
Anahtar Kelimeler:
Altın borsa piyasalar
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