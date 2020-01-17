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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, azalan risklerle pozitif seyrini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile pay piyasaları pozitif görünümünü korurken, altın ve petrol fiyatları sakin bir seyir izliyor.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları ve yoğun veri gündeminin yanı sıra Başkan Trump'ın azil süreci de gündemi meşgul ediyor. ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senato'ya resmen iletilmesinin ardından yargı süreci yasal olarak başladı.

Azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye imza atarak göreve başladı. Mahkeme başkanı, söz konusu resmi protokollerin tamamlanmasının ardından "azil mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulu'nun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yerel saatle 13.00'te yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Trump'ın azline yönelik Senato'daki ilk duruşma olarak kayıtlara geçecek salı günkü duruşmada, iddia ve savunma taraflarının ilk sunumlarını yapması bekleniyor.

Bu gelişmelere karşın dün ABD'de açıklanan makreokonik verilerin ve şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin desteği ile New York borsası rekorlara devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,92, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 1,5 ile beklentileri karşılaması ve Avro Bölgesi'nde otomobil satışlarındaki toparlanmaya rağmen pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yatay kapanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan büyüme verisinin 2019 yılı 4. çeyrekte yıllık yüzde 6 ile beklentileri karşılaması ve perakende satışların tahminlerin üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekmesi sonrası pay piyasaları pozitif seyretti, döviz kurları geriledi. Dün 122.482 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu, işlem hacmi rekoru ile birlikte kıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.001 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalışla 5,8569'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,82-5,90 bandının izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.30 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

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