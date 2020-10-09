Piyasalarda neler takip edilecek?

ABD'de dün açıklanan verilere göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aşsa da New York borsası teşvik beklentileri ile yükseliş eğilimini korudu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, dolar endeksi sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 93,4'e geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Alyssa Farah ise Trump yönetiminin daha büyük bir teşvik paketine açık olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayısı ve bölgesel de olsa yeniden gündeme gelen tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat ağustosta yüzde 2,4 yükselerek, art arda 4 ay artış kaydederken, ülkede iflas eden şirket sayısı ise temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı.