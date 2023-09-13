REEDER HALKA ARZ FİYATI: Reeder halka arz ne zaman, kaç lot verir, arz eşit mi oransal mı? Talep toplama başlıyor!

Reeder halka arz fiyatı 13 Eylül 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arz oluyor. Halka arz onayı alan şirketin talep toplama tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Reeder halka arz için talep toplama işlemleri bugün (13 Eylül 2023 Çarşamba) itibarıyla başlıyor.

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklandı.

Talep toplama işlemi 15 Eylül günü saat 17.00'de sona erecek.

Reeder halka arzı REEDR bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak açıklandı. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzı '' Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

REEDER KAÇ LOT VERİR?

Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı 25,26%’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır. Reeder Teknoloji faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

REEDER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Reeder halka arz işlemi eşit dağıtım ile yapılacak.

