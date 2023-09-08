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REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN? Reeder halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Onayı kaptı!

08.09.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reeder halka arz tarihleri borsa ile ilgilenen vatandaşlar tarafından merak edildi. Samsun merkezli teknoloji şirketine SPK'dan onay çıktı. Firmanın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak açıklandı. Peki, Reeder halka arz ne zaman? Reeder halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN? Reeder halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Onayı kaptı!

Reeder halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Reeder halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak. Hisse kodu ise REEDR olarak açıklandı. Yüzde 25,26 halka arz açıklık oranı olan Reeder'ın toplamda 215 milyon adet lot dağıtacağı kaydedildi.

borsa ist

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder halka arz tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 olarak duyuruldu.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Reeder'ın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirtildi.

Reeder hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.

Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Borsa İstanbul

REEDER HİSSE KODU NEDİR?

Reeder hisse kodu REEDR olarak açıklandı.

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