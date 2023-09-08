REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN? Reeder halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Onayı kaptı!

Reeder halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Reeder halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak. Hisse kodu ise REEDR olarak açıklandı. Yüzde 25,26 halka arz açıklık oranı olan Reeder'ın toplamda 215 milyon adet lot dağıtacağı kaydedildi.
Reeder halka arz tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 olarak duyuruldu.
Reeder'ın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirtildi.
Reeder hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak. Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.
Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Reeder hisse kodu REEDR olarak açıklandı.