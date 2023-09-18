REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte işlem görecek, kaç lot verir?

Reeder halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. REEDR bist koduyla işlem gören hisse için talep toplama süreci geçtiğimiz hafta cuma günü sona erdi. Bilindiği üzere Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı belirtilmişti. 9,30 TL’den halka arz olan hissenin açıklık oranı ise yüzde 25,26 olarak belirtilmişti. Şimdi gözler Reeder halka arz sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Reeder halka arz sonuçları ile ilgili merak edilenler...
Reeder hisse fiyatı 9,30 TL olarak açıklandı.
Reeder halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı yüzde 25,26’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Halka arz sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eşl zamanlı olarak güncellencektir...