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Rekabet Kurulu'ndan Singer ve Arnica'ya soruşturma!

BORSA HABERLERİ  | 19.03.2021 16:23 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, Arnica Pazarlama AŞ ve Singer Dikiş Makineleri Ticaret AŞ hakkında, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan Singer ve Arnica'ya soruşturma!

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Singer firmasının, dikiş makineleri tedariki pazarındaki uygulamalarıyla ilgili kanunun, "rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" ile "hakim durumun kötüye kullanılması" maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SİNGER VE ARNİCA'YA SORUŞTURMA

Kurul, elde edilen bilgi, belge ve bulguları ciddi ve yeterli bularak, Singer hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Arnica şirketinin ise yetkili satıcılarının internet aracılığıyla satış yapmasını engellediği, satış fiyatlarına müdahalede bulunduğu, bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek ilgili kanunu ihlal ettiği iddialarıyla yürütülen ön araştırma da Kurul tarafından sonuçlandırıldı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arnica firmasına yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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METRO, EFETUR, GÜR-SEL TURİZM ŞİRKETLERİ SAVUNMA YAPACAK

Öte yandan, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ, Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'nin fiyat, kampanya ve sefer zamanlamalarını birlikte belirleyerek ilgili kanunun "rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı, 27 Nisan saat 11.00’de yapılacak.

Toplantıya çevrim içi katılarak söz almak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, gerekli bilgi ve belgelerle 20 Nisan mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

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