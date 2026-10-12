SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 13 Ekim Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde güne 83,60 TL’den başladı. Seans içinde 85,15 TL seviyesine yükseldi, en düşük 82,90 TL görüldü ve günü 84,35 TL’den kapattı.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesi için 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,02 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,75 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 44,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 84,35 TL, 83,50 TL, 88,75 TL, 87,60 TL, 88,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 83,50 TL – 88,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) hissesinin 12 Ekim Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 87,78 TL, 52 günlük ortalama 90,17 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 82,00 TL ve 80,00 TL destek, 87,00 TL ve 90,00 TL direnç noktalarıdır.

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