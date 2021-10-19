FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SEC "GameStop" raporunu yayımladı

SEC "GameStop" raporunu yayımladı

19.10.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), video oyun satıcısı GameStop hisselerinde ocak ayında yaşanan oynaklık sırasında piyasaların iyi işlediğini belirterek, açığa satışın şirketin hissesindeki benzeri görülmemiş artışın ana nedeni olmadığını bildirdi.

SEC "GameStop" raporunu yayımladı

SEC, Amerikan borsasında GameStop dalgasına ilişkin beklenen raporunu yayımladı.

Söz konusu raporda, ocak ayında sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının GameStop hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma değerlendirildi.

SEC'in raporunda, GameStop hissesindeki olağandışı oynaklığa rağmen piyasanın temel altyapısının "sağlam" kaldığı belirtildi.

Raporda, GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatının 400 dolara kadar çıkmasının ana nedeninin "açığa satış" olmadığı, yatırımcılar arasında GameStop'a yönelik olumlu hissiyatın hisse fiyatındaki artışta etkili olduğu aktarıldı.

Bazı yatırım fonlarının GameStop hissesinde "kısa pozisyon" yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin ise hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.

Raporda, spekülatörlerin sosyal medyayı GameStop şirketi üzerinde olumlu bir duygu oluşturmak için kullanıp kullanmadığı ve hedge fonların hisse senedi alım satımı yapılan Robinhood ve Interactive Brokers gibi platformlara GameStop hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirmeleri için baskı yapıp yapmadığına dair konuların ele alınmaması dikkati çekti.

GAMESTOP OLAYI

Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, ocak ayının son haftasında GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla "açığa satılan" yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti.

YATIRIMCILAR ORTAYA ÇIKARDI

Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden açığa satış yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.

WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı.

Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor10 milyon dolar değerinde! Çin Türkiye'den satın alıyor
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Hedef Holding'e 6 kat talep! İşte işlem tarihiHedef Holding'e 6 kat talep! İşte işlem tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Bakanlıktan iddialara ilişkin açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.