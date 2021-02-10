Selva Gıda halka arz tarihi 2021: Selva Gıda halka arzı ne zaman yapılacak? Selva Gıda halka arz tarihi belli oldu mu?

İttifak Holding'in en büyük iştiraklerinden birisi olan Selva Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 22 Ekim'de halka arz onayı vermişti. Uzun süredir halka arz talep toplama tarihini belirlemeyen şirketin yatırımcıları Selva Gıda halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu sorusuna cevap arıyor. İttifak Holding iştiraki Selva Gıda halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) geçtiğimiz yıl başvurdu. İttifak Holding iştiraki Selva Gıda halka arz ediliyor. İttifak Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %95,5 oranında iştiraki olan Selvan Gıda'nın halka arzı için karar alındığını duyurdu. Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. 22 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan başvuru haberi için yatırımcılar Selvan Gıda'nın halka arz başvurusu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki **Selvan Gıda'nın halka arz başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Selvan Gıda hakkında tüm detaylar...

SELVA GIDA SPK'YA AYLAR ÖNCESİNDE BAŞVURDU! Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Selva Gıda'ın başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. Konuyla ilgili olarak İttifak Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; “Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020 (Bugün) tarihinde tebliğ alındığı, Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir.” SELVA GIDA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN YAPILACAK? 22 Ekim tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Selva Gıda'nın halka arzı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Selva Gıda hissesi almak isteyen yatırımcılar, Selva Gıda'nın talep toplama tarihlerini araştırıyor. Şirket henüz bu konuya dair bir açıklama yapmadı. Yatırımcıların Selva Gıda'ya yatırım yapmak için bir süre daha beklemesi öngörülüyor.

SELVA GIDA'NIN YATIRIMLARI NEDİR? Şirketten yapılan açıklamada;" Selva Gıda’dan 5 Milyon Euro’luk Kapasite Yatırımı

Türkiye’nin markalı makarna ihracat birincisi olan Selva Gıda üretim kapasitesini yüzde 75 oranında artırıyor. 5 milyon Euro yatırım ile yeni makarna hattını devreye alan Selva Gıda, günlük üretim kapasitesini 125 tondan 210 tona çıkaracak. Türkiye’nin markalı makarna ihracat birincisi olan Selva Gıda üretim kapasitesini yüzde 75 oranında artırıyor. 5 milyon Euro yatırım ile yeni makarna hattını devreye alan Selva Gıda, günlük üretim kapasitesini 125 tondan 210 tona çıkaracak. Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, “Yeni yatırımımıza uygun olarak depolama alanı kapasitemizi de yüzde 50 oranında artırarak 3 bin tondan 4 bin 500 tona çıkardık. Ayrıca yeni depolama ve forklift sistemi yatırımı da hayata geçirilmiştir” dedi.

Makarna sektörünün yenilikçi markası Selva Gıda, üretim kapasitesini yüzde 75 oranında artıracak yeni makarna hattını açtı. 5 milyon Euro bütçe ile gerçekleştirilen yeni makarna hattı yatırımı ile günlük üretim kapasitesini 125 tondan 210 tona çıkaran Selva, günde 420 bin paket üretim yapacak.