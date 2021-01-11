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Signal Advance hisse son durum... Signal uygulaması Signal Advance şirketinin mi? Signal'in hisse senedi var mı, şirketin adı, borsa kodu ne?

BORSA HABERLERİ  | 11.01.2021 11:23 | Son Güncelleme

Facebook ve WhatsApp'ın yeni sözleşmesi kullanıcıları farklı bir uygulama arayışına yönlendirirken, Elon Musk'ın takipçilerine Signal'i önermesinin ardından benzer şirketin hisselerinde yüzde 1.100 artış gösterdi. Borsa yatırımcıları Signal uygulamasının sahibi olduklarını düşündükleri Signal Advance şirketinin hisselerini yanlışlıkla aldı. Signal'ın hisseleri var mı, ne kadar? Signal uygulaması hangi şirkete ait?

Signal Advance hisse son durum... Signal uygulaması Signal Advance şirketinin mi? Signal'in hisse senedi var mı, şirketin adı, borsa kodu ne?

Facebook ve WhatsApp'ın yeni sözleşmesi tartışma yaratırken Elon Musk, takipçilerine 'Signal'i kullanmalarını' söyledi. Açıklamaların ardından kullanıcıların güvenli bulduğu Signal uygulaması bir anda kullanıcıların ilgisini çekti. Öte yandan borsa yatırımcıları, Signal uygulamasının şirketi olduklarını düşündükleri benzer isimli bir şirketin hisse senetlerini yanlışlıkla satın aldı. Peki Signal uygulaması hangi şirkete ait? Signal'in borsada hisseleri var mı?

ELON MUSK TWITTER'DAN PAYLAŞTI, SIGNAL ANDVANCE HİSSELERİ ARTTI

Tesla CEO'su Elon Musk'ta güvenirlik tartışmasına katıldı ve geçtiğimiz Perşembe günü Twitter takipçilerine şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmalarını önererek uygulamanın güvenirliliğini paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından binlerce takipçisi isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla "Signal Advance" isimli başka bir şirketin borsadaki hisselerini satın aldı.

Şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 527, Cuma günü ise yüzde 91 artarak 60 sentten 7.19 dolara yükseldi. Bu süreçte yatırımcılar Signal'in borsa kodunu ve Signal hisse fiyatlarını araştırmaya devam etti.

SİGNAL UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETE AİT?

Signal hangi şirketin uygulaması araştırılırken, Musk'ın takipçilerine önerdiği
Signal ise kar amacı gütmeyen bir kuruluşun işlettiği bir uygulama. Tıpkı WhatsApp, Telegram ve Facebook Messenger mesajlaşma servisi gibi mesajlaşma uygulamalarına bir alternatif olarak hizmet veriyor. Borsada kısa sürede dengelerin değişmesinin ardından, durumu gözlemleyen Musk tekrar tweet atarak, Signal uygulamasının , Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını aktardı.

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