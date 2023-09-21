Simit Sarayı hangi bankalarda, kişi başı kaç lot verir? Simit Sarayı halka arzı başladı

Simit Sarayı halka arzı SPK tarafından onaylandı. Şirkete ilişkin hisselerin tümü satılırsa halka arz büyüklüğü 768 milyon TL, firmanın halka açıklık oranı yüzde 31.2 olacak. Simit Sarayı halka arz tarihleri internette araştırılmaya devam ediliyor. İşte Simit Sarayı halka arz tarihleri ve konuya dair ayrıntılar...

SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Simit Sarayı halka arz tarihleri 21-22 Eylül 2023 olarak açıklandı.

SİMİT SARAYI KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

900 bin katılımcı-45 Lot (460 TL)

1.3 Milyon katılımcı-32 Lot (327 TL)

1.7 Milyon katılımcı-24 Lot (245 TL)

2.1 Milyon katılımcı-20 Lot (204 TL)

2.5 Milyon katılımcı-17 Lot (174 TL)

2.9 Milyon katılımcı-14 Lot(143 TL)

3.3 Milyon katılımcı-13 Lot(133 TL)

3.7 Milyon katılımcı-11 Lot (112 TL)

SİMİT SARAYI HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Dmr Unlu Mamüller hissesi 10,24 TL’den halka arz olacak.

SİMİT SARAYI HALKA ARZ HİSSSE KODU NEDİR?

Simit Sarayı halka arz için Dmr Unlu Mamuller hissesinin sembolü “DMRGD” olarak açıklandı.

SİMİT SARAYI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

