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SoftBank'ta 7,1 milyar dolarlık zarar! Hisseler sert düştü

SoftBank, yapay zeka yatırımlarının baskısıyla 7,1 milyar dolar zarar açıkladı. Şirketin hisseleri zirvesinden yüzde 50'den fazla geriledi.

SoftBank'ta 7,1 milyar dolarlık zarar! Hisseler sert düştü
Begüm Özkaynak

Japon teknoloji ve yatırım devi SoftBank Group, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin gölgesinde yaklaşık iki yıl sonra ilk kez net zarar açıkladı. OpenAI'ın önemli yatırımcılarından olan şirket, mali yılının ikinci çeyreğinde 1,12 trilyon yen (7,1 milyar dolar) zarar kaydetti. ABD'deki veri merkezi projesinden kaynaklanan 3,7 milyar dolarlık değer düşüklüğü finansal sonuçlarda belirleyici olurken SoftBank hisseleri haziran ayında gördüğü rekor seviyeden yüzde 50'nin üzerinde geriledi.

SOFTBANK'TAN 7,1 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Tokyo merkezli SoftBank Group, mali yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin oldukça altında finansal sonuçlar açıkladı.

Analistler şirketin yaklaşık 129 milyar yen net kâr elde etmesini beklerken SoftBank, 1,12 trilyon yen net zarar kaydetti.

Böylece şirket, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez çeyreklik net zarar açıklamış oldu.

VERİ MERKEZİ PROJESİNDEN 3,7 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

SoftBank'ın finansal sonuçlarını olumsuz etkileyen en önemli gelişmelerden biri, ABD'nin Ohio eyaletindeki veri merkezi projesi oldu.

Şirket, yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla planladığı veri merkezi kampüsü için ekipman ve üretim kapasitesini güvence altına almak üzere geri alınamayan avans ödemeleri gerçekleştirdi.

Söz konusu proje kapsamında 3,7 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydedildi.

Bu gelişme, yapay zeka yatırımlarının finansal sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı.

ARM, INTEL VE COUPANG HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ DE ETKİLİ OLDU

SoftBank'ın zararında portföyündeki halka açık şirketlerin hisse performansları da etkili oldu.

Çip üreticileri Arm Holdings ve Intel ile Güney Kore merkezli e-ticaret şirketi Coupang'ın hisselerinde yaşanan değer kayıpları, yatırım portföyünün performansını olumsuz etkiledi.

Yüzlerce teknoloji girişimindeki yatırımları yöneten Vision Fund birimi ise piyasanın kâr beklentisine karşılık 81,6 milyar yen zarar açıkladı.

SOFTBANK HİSSELERİ ZİRVESİNDEN YÜZDE 50'DEN FAZLA GERİLEDİ

SoftBank hisselerinde son aylarda yaşanan sert düşüş de dikkat çekti.

Şirketin hisseleri, haziran ayında ulaştığı rekor seviyeden yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

Düşüşte, yapay zeka yatırımlarının finansmanı için kullanılan borçlanmanın yarattığı riskler ve ABD'deki siyasi gelişmelerin büyük teknoloji projelerini etkileyebileceğine yönelik endişeler öne çıktı.

SoftBank'ın tahvilleri de artan risk algısından etkilenirken şirketin kredi temerrüt takasları (CDS) son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

OPENAI'DAKİ YÜZDE 13'LÜK PAYI DİKKAT ÇEKİYOR

SoftBank, yapay zeka sektörüne yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle OpenAI'ın ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Şirket, ekim ayının başı itibarıyla OpenAI'da yüzde 13 paya sahipti.

SoftBank Kurucusu Masayoshi Son'un yapay zeka alanındaki yatırımlarını borçlanmayla finanse etmesi ise yatırımcıların şirketin bilanço risklerine daha fazla odaklanmasına neden oluyor.

OPENAI VE ANTHROPIC DEĞERLEMELERİ MERCEK ALTINDA

Yapay zeka sektöründe son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme, büyük teknoloji girişimlerinin değerlemelerine yönelik beklentilerin değişmesi oldu.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre yatırımcılar, Anthropic için daha önce gündeme gelen 2 trilyon dolarlık değerleme yerine 1,1 trilyon dolar seviyesindeki bir değerlemeyi değerlendirdi.

OpenAI ise başlangıçta 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolar yatırım arayışındayken yaklaşık 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 11 milyar dolar finansman sağladı.

Bu gelişmeler, yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri ve büyüme beklentileri konusundaki tartışmaları artırdı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI hisse
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