Söke Un 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplaması yapılan halka arzında büyüklük 581,25 milyon TL oldu. Söke Un'un halka arzında 100 katı aşan talep gerçekleşmiş olduı. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Peki, SÖKE Un borsada ne zaman işlem görecek? SÖKE Un hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

SÖKE UN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Ulusoy Un tarafından satın alınan Söke Un, halka arz edildi. Söke Un'un halka arzında 100 katı aşan talep gerçekleşti.

Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 581,25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Söke Un için Borsa İstanbul’da ilk gong 12 Ocak Perşembe günü çalacak. Söke Un yarın borsada işlem görecek.

SÖKE UN HİSSE FİYATI NE KADAR?

QNB Finans'ın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.



