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SÖKE Un hisse ne zaman işlem görecek? SÖKE Un Borsa İstanbul işlem tarihi belli mi?

09.01.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke Un halka arz edildi. Söke’nin, 581 milyon TL'lik halka arz sonucunda; talep toplamada hem talep kat sayısı hem de talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’a en iddialı giriş yapan firma oldu. Bu kapsamda yatırımcılar SÖKE Un hisse ne zaman işlem görecek? SÖKE Un Borsa İstanbul işlem tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylar...

SÖKE Un hisse ne zaman işlem görecek? SÖKE Un Borsa İstanbul işlem tarihi belli mi?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Ulusoy Un tarafından satın alınan Söke Un, halka arz edildi. Söke Un 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplaması yapılan halka arzında büyüklük 581,25 milyon TL olarak açıklandı. Söke Un'un halka arzında 100 katı aşan talep gerçekleşti. Şimdi ise Borsa da işlem görmesi bekleniyor. Peki, SÖKE Un hisse ne zaman işlem görecek? İşte tüm ayrıntılar...

SÖKE UN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ulusoy Un, iştiraki Söke’yi de halka açarak Borsa İstanbul’da işlem gören ikinci un şirketi haline getirdi. Söke’nin, 581 milyon TL'lik halka arzında yatırımcıdan 118 kat talep geldi.

Bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke, Borsa İstanbul’a en iddialı giriş yapan firma oldu.

Yatırımcılar şimdi ise dört gözle Söke Un'un Borsa'da işlem görmesini bekliyorlar.

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SÖKE UN BORSA İSTANBUL İŞLEM TARİHİ BELLİ Mİ?

60'ıncı yılında halka arz olan Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong ise 12 Ocak Perşembe günü çalacak.

QNB Finans Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 581,25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi. Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.

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Borsa İstanbul

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