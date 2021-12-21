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Son Dakika: Borsa İstanbul'da açığa satışa yukarı adım kuralı bugün de uygulanıyor! Yukarı adım (uptick) kuralı nedir?

21.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul, bugün gün boyunca BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satış işlemlerinde yukarı adım kararı aldı. BIST 50 endeksinde yer alan tüm paylarda geçerli olacak kuralın, bugün yapılan işlemlerde geçerli olacağı belirtildi. Peki yukarı adım (uptick) kuralı nedir?

Son Dakika: Borsa İstanbul'da açığa satışa yukarı adım kuralı bugün de uygulanıyor! Yukarı adım (uptick) kuralı nedir?

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

GÜN BOYUNCA YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

AA'da yer alan habere göre, söz konusu paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

BORSA

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YUKARI ADIM - UPTICK KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri olan yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

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