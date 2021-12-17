Son Dakika: Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı

Haftanın son işlem gününde borsada yaşanan sert kayıplar sonrası iki kez devre kesici uygulandı.

İlk devre kesici 16:24'te uygulamaya alındı. 16:54'te işlemlerin başlamasının ardından düşüşün devam etmesi nedeniyle bir devre kesici daha uygulandı.

İkinci devre kesicinin ardından işlemler 17:24'te yeniden başladı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaştı.

BORSA SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da 15:20 sularında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks yüzde 3'ün üzerinde artıdan yüzde 5 eksiye döndü. Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksinde kayıplar yüzde 5'e ulaşında endeks bazında devre kesici uygulandı.

16:24'te uygulanan devre kesicinin ardından işlemler 16:54'te yeniden başladı. Ancak saniyeler sonra yeniden işlemlere ikinci kez ara verildi.

İkinci devre kesicinin ardından işlemler 17:24'te yeniden başladı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaştı.

BIST 100 güne rekorla başlamış ve sonrasında devam eden alımlarla yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 2 bin 406 puana kadar çıkmıştı.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre Kesici uygulaması ile işlemler geçici olarak durdurularak yatırımcılara piyasayı anlama imkanı sağlanır ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Böylece aşırı dalgalanmanın önüne geçilmeye çalışılır.

Devre kesici ile bir sermaye piyasası aracında, işlemlerin belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerler ya da orana ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemlerinin geçici süre ile emir toplama aşamasına alınmasıdır. Böyle bir durumda ilgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınarak işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.

Devre Kesici uygulamasında Pazar bazında farklı değişim yüzdesi kriterleri ve farklı DK Seansı Süreleri kullanılmaktadır.

Ayrıca, Pay Piyasasında halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak 10/08/2020 tarihinden itibaren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) de devreye alınmıştır. Bu kapsamda, BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde EBDKS devreye girerek, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır.

Endeksin yukarı yönlü hareketinde çalışmayan devre kesici uygulaması, hisse senedinden doğan rüçhan hakkı ve varant işlemleri için geçerli değildir. Dolayısıyla hisse senedine bağlı olmayan işlemler, kesintisiz olarak devam eder.

