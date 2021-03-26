Son Dakika: Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu!

Son dakika haberine göre, Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

BORSA İSTANBUL'UN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU!

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurul toplantısında genel müdür yardımcılarından Korkmaz Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken genel müdür olarak da görevi devralacak.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Ergun'un bugün içinde yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel müdür olarak görevine başlayacak.

Borsa İstanbul'un önceki genel müdürü Hakan Atilla ay başında görevini bırakmıştı.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

(Reuters)



