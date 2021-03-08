Son Dakika: Hakan Atilla istifa etti! Borsa İstanbul'dan açıklama geldi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Hakan Atilla, kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa etti, istifası kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

MEHMET HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Mehmet Hakan Atilla Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ekim 2019’dan bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapan Atilla 8 Mart 2021 tarihinde istifa ettiğini açıkladı.

