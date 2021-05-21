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SPK'dan iki şirkete daha halka arz onayı! Boğaziçi Beton ile ATP halka arz olacak

21.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları ile birlikte Boğaziçi Beton'un halka arzını onayladı.

SPK'dan iki şirkete daha halka arz onayı! Boğaziçi Beton ile ATP halka arz olacak

Borsa İstanbul'da 2021 yılı halka arz yılı olmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iki şirketin daha halka arzı onaylandığı bildirildi. Bu halka arzlardan birisi Boğaziçi Beton olurken, diğeri de ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları oldu.

BOĞAZİÇİ BETON'UN HALKA ARZINDE HİSSE FİYATI 3,5 LİRA

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin sermayesi 100 milyon lira artırılarak 380 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca bir ortağa ait 14 milyon lira tutarında hisse de halka arzda satılacak.

SPK'nın dün akşam yayımladığı bültene göre halka arzda hisse başı fiyat 3.5 lira olarak belirlendi. Buna göre sermayesinin %30'u halka arz edilecek olan şirketin halka arz büyüklüğü 399 milyon lira olacak.

ATP'NİN HİSSE FİYATI İSE 24 LİRA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

Sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin sermayesi 7.5 milyon lira artırılarak 37.5 milyon liraya çıkarılacak.

SPK'nın dün akşam yayımladığı bültene göre halka arzda hisse başı fiyat 24 lira olarak belirlendi. Buna göre sermayesinin %30'u halka arz edilecek olan şirketin halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olacak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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