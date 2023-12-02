SPK'dan onay aldı! Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor

Gayrimenkul, Perakende ve Enerji sektörlerindeki 30 yıla aşkın deneyimiyle 134 prestijli projeye imza atan Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO sermaye piyasalarına adım atıyor. Sur Tatil Evleri GYO’nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider aracı kurum olarak görev alacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR 213 MİLYON 100 BİN TL

Hisse başına fiyatın 49.18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı %26,87 olarak öngörülüyor.

'GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDEN YENİLİKÇİ İŞ MODELİ'

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO’nun diğer GYO’lardan farklılaşan portföyü olduğunu belirterek, “Sur Tatil Evleri GYO”nun portföyünde bulunan 9.858.488.000 TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye’nin gözde ili Antalya’da hesaplı tatil imkânı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor.’’ diye konuştu.

134 PRESTİJLİ PROJEYE İMZA ATTI

Gayrimenkul, perakende, AVM ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Sur Yapı, bugüne kadar 134 prestijli projeye imza attı. Şirket, konut projelerinin yanı sıra ofislerden eğitim binalarına, sağlık ve endüstri tesislerinden altyapı projelerine, lojistik merkezlerinden hastane ve camiye kadar geniş bir alanda 6 milyon metrekarenin üzerinde iş tamamladı.

YASAL UYARI:

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (www.surtatilevlerigyo.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanacaktır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını belirtilen adreslerde yayımlanacak onaylı İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.





