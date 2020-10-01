SPK, Taze Kuru Gıda'nın bedelli talebini onaylanmadı! TKURU tekrar bedelli sermaye artırımı başvurusu yapacak mı?

Halka açık olan Taze Kuru Gıda geçtiğimiz Ağustos'ın 6'sında yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldığını açıklamıştı. TKURU hisselerinin bu açıklamanın ardından sürekli tavan yapmasıyla birlikte rüçhan alımı için heyecanla bekleyen yatırımcılar, TKURU bedelli sermaye artırımı başvuru sonucu ne oldu sorusuna cevap arıyordy.. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Taze Kuru Gıda'nın başvurusuna red cevabı verdiği bugün www.kap.gov.tr'den açıklandı. Peki Taze Kuru Gıda tekrar bedelli sermaye artırımı başvurusu yapacak mı? TKURU TEKRAR BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU YAPACAK MI? Taze Kuru Gıda'nın red cevabını almasıyla bu sabah gıda hisselerinde yeni oranların da eklenmesinin etkisiyle büyük düşüşler oldu. Üç farklı pazara bölünen hisse senetleri, artık önceki günler gibi yüze 10 artıp, yüzde 10 oranında azalmayacak. Sürekli tavan fiyattan ilerleyen TKURU hissesi olan vatandaşlar, TKURU tekrar SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunacak mı merak ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SPK'NIN TKURU AÇIKLAMASI Sermaye Piyasası Kurulu'nun red açıklamasında yer alan ek açıklama bilgileri şöyle; Şirketimiz finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve payların nevi" başlıklı XI.'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %900 oranında artırılarak, 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına, Arttırılan 9.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 9.000.000 adet payın sermaye oranlarına göre A ve B grubu olarak hamiline ve nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,