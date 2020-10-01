SPK, Taze Kuru Gıda'nın bedelli talebini onaylanmadı! TKURU tekrar bedelli sermaye artırımı başvurusu yapacak mı?

Halka açık olan Taze Kuru Gıda geçtiğimiz Ağustos'ın 6'sında yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldığını açıklamıştı. TKURU hisselerinin bu açıklamanın ardından sürekli tavan yapmasıyla birlikte rüçhan alımı için heyecanla bekleyen yatırımcılar, TKURU bedelli sermaye artırımı başvuru sonucu ne oldu sorusuna cevap arıyordy.. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Taze Kuru Gıda'nın başvurusuna red cevabı verdiği bugün www.kap.gov.tr'den açıklandı. Peki Taze Kuru Gıda tekrar bedelli sermaye artırımı başvurusu yapacak mı?
Taze Kuru Gıda'nın red cevabını almasıyla bu sabah gıda hisselerinde yeni oranların da eklenmesinin etkisiyle büyük düşüşler oldu. Üç farklı pazara bölünen hisse senetleri, artık önceki günler gibi yüze 10 artıp, yüzde 10 oranında azalmayacak. Sürekli tavan fiyattan ilerleyen TKURU hissesi olan vatandaşlar, TKURU tekrar SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunacak mı merak ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun red açıklamasında yer alan ek açıklama bilgileri şöyle;
Şirketimiz finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve amacıyla;
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve payların nevi" başlıklı XI.'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %900 oranında artırılarak, 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
Arttırılan 9.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 9.000.000 adet payın sermaye oranlarına göre A ve B grubu olarak hamiline ve nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,
İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
Bedelli sermaye artırım süresinin sonunda satış süresi içerisinde satılamayan payların tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni Metinkale'ye satılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına
İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemler dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum