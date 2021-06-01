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Süper Lig'in kazananı Beşiktaş, borsada kaybettirdi! Fenerbahçe taraftarını üzdü, yatırımcısını sevindirdi

01.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, borsada geçen ay yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu.

Süper Lig'in kazananı Beşiktaş, borsada kaybettirdi! Fenerbahçe taraftarını üzdü, yatırımcısını sevindirdi

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeşil sahalardaki bu başarısını borsaya taşıyamadı. Ligi zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın hisseleri mayıs ayında yüzde 33,3 değer kaybetti.

Beşiktaş böylece yatırımcısına tek kaybettiren spor şirketi oldu.

Mart ayında tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen, nisan ayında da borsada diğer spor şirketlerini geride bırakan Beşiktaş, yeşil sahalardaki ve önceki aylarda borsada sergilediği başarını performansın aksine mayıs ayında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Analistler, Beşiktaş'ın mali yapısındaki sıkıntıların hisse performansını etkilediğini belirtti.

Borsa İstanbul ayrıca geçen ay Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Beşiktaş paylarında 25 Mayıs 2021 tarihli işlemlerden 8 Haziran 2021 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanmasına karar vermişti.

Geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 33 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği oldu. Analistler, Trabzonspor'un bu sezon forma satışına yönelik olumlu beklentiler ve gerçekleştirdiği transferlerle borsada başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

Bu dönemde, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 18,5, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 3,2 artış kaydetti.

YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA BEŞİKTAŞ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 39,1 ile Beşiktaş oldu.

Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligde alınan olumlu sonuçlarla nisan ayında 13,51 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, Beşiktaş'ın borsada geçen ayki kötü performansının yılbaşına göre sergilediği başarılı performansı gölgeleyemediğini aktardı.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 14,7, Trabzonspor yüzde 2,5 kazandırırken, Galatasaray yüzde 19,8 kaybettirdi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe mayıs ayını 3 milyar 355 milyon 422 bin TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 755 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 348 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 250 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin nisan ve mayıs ayı değerleri, mayıs ayı ve 2020 sonuna göre getirileri ile piyasa değerleri şöyle:

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Kaynak: AA

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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