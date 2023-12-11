FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları belli oldu: Hisselere 2,88 kat talep

Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları belli oldu: Hisselere 2,88 kat talep

11.12.2023 14:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzına büyük ilgi geldi. Yatırımcıdan yoğun ilgi gören Sur Tatil Evleri GYO hisselerine 2,88 kat talep gelirken, 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım yapıldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, sürecin beklentilerini karşıladığını ve çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiğini belirtti.

Sur Tatil Evleri halka arz sonuçları belli oldu: Hisselere 2,88 kat talep

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzını tamamladı. 7-8 Aralık tarihindeki talep toplama sürecinde yatırımcıdan yoğun ilgi gören Sur Tatil Evleri GYO’ya 49,18 TL hisse başı fiyatla satışa çıkan 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi.

Halka arzda satışa sunulan 45 milyon hisse için, yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı. Yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıya pay dağıtılan halka arzda halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak gerçekleşti.

0x0-borsa-istanbul-companies-see-market-value-hit-record-levels-1492982051363

“BEKLENTİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık’ta gerçekleşecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SURGY koduyla işlem görmeye başlayacak.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO’da beklentilerinin karşılığını aldıklarını ve şirketin çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiğini belirterek “Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, yeni ortaklarımıza ve büyük Sur Yapı Ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzında, yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 bin lot hisseyi satışa sunduklarını ifade eden Elmas, “2 günlük talep toplama sürecinde, yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıdan, 129,4 milyon adet hisse talebi aldık. 3 milyon 769 bin yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda hisselerimiz yurt içi bireysel yatırımcılarımızdan 1,72 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarımızdan yaklaşık 7,5 kat talep gördü” bilgisini paylaştı.

Kumsallı Havuz

“YEPYENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK”

30 yıla aşkın geçmişi olan Sur Yapı Ailesinin yepyeni bir döneme girdiğini dile getiren Elmas, “Sur Tatil Evleri GYO’nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul ve turizm sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize daha çok çalışacağımız ve yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor” dedi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tespit Komisyonu zam pazarlığına oturdu, ilk toplantı başladı!Tespit Komisyonu zam pazarlığına oturdu, ilk toplantı başladı!
Taksimetre hesabını karıştıracak sözler!Taksimetre hesabını karıştıracak sözler!
Mehmet Şimşek'ten 'cari denge' mesajıMehmet Şimşek'ten 'cari denge' mesajı
Anahtar Kelimeler:
halka arz
En Çok Okunan Haberler
Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Başkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettiler

Başkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettiler

İkinci el araba satışında 6+6’ya devam!

İkinci el araba satışında 6+6’ya devam!

Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Yeni tahminlerini açıkladılar

Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Yeni tahminlerini açıkladılar

Taksimetre hesabını karıştıracak sözler!

Taksimetre hesabını karıştıracak sözler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.