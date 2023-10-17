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TAB GIDA halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? TAB GIDA hisse fiyatı nedir? TABGD talep toplama tarihleri

17.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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TAB GIDA halka arz ediliyor. SPK'nın onayı sonrası, TABGD BİST koduyla 130 liradan satılacak hisseye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Borsa ile ilgilenen yatırımcılar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, TAB GIDA halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TAB GIDA hisse fiyatı ve detaylar...

TAB GIDA halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? TAB GIDA hisse fiyatı nedir? TABGD talep toplama tarihleri

TAB GIDA halka arz takviminde yer alan şirketler arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası TAB GIDA halka arz talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Peki, TAB GIDA halka arz ne zaman başlayacak? İşte, talep toplama tarihleri...

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TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB GIDA halka arz için talep toplama işlemleri yarın (18 Ekim 2023 Çarşamba) itibarıyla başlıyor. Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

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TAB GIDA HİSSE KODU NEDİR?

TAB GIDA hisse kodu TABGD olarak açıklandı.

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TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TAB GIDA, Şirket sermayesinin yüzde 18.5’ini temsil eden 52 milyon 500 bin adet hisse, 130 TL'den satılacak.

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TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

TAB GIDA'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece halka arz tamamlandığında 6 milyar 825 milyon TL’lik hisse satışı gerçekleşmiş olacak.

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