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Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte yeni hakla arzlar

13.10.2023 22:25 | Son Güncelleme:
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TAB GIDA TABGD bist kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, TAB Gıda halka arz konusunu araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak ediliyor. Aracı kurum ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte yeni hakla arzlar

Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte yeni hakla arzlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tab Gıda halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Tab Gıda 'nın talep toplama aşaması 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tab Gıda halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Tab Gıda halka arz detayları...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB GIDA halka arz tarihi 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi. 3 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 130 TL olarak açıklandı.

TAB GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Tab Gıda halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

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TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tab Gıda halka arzda 52.500.000 lot verecek. Halka arz TABGD bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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TAB GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Tab Gıda halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

Tab Gıda halka arzı TABGD bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 52.500.000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 6,8 Milyar TL olarak açıklandı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı '' İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

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SPK halka arz Yıldız Pazar

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