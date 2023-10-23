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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: TAB Gıda kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

23.10.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere 1alep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçların yayımlanmasının ardından birçok kişi "TAB Gıda halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte TAB Gıda halka arz sonuçları...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: TAB Gıda kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. TABGD bist kodu ile halka arz edilen TAB Gıda için KAP'a yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TAB Gıda halka arz sonuçları...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

TAB Gıda Halka arz sonuçları için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

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Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır."

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TAB GIDA KAÇ LOT VERDİ?

Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.

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TAB GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK, HANGİ TARİHTE?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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