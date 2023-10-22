TAB GIDA halka arz sonuçları açıklandı mı, hangi firmalar var? (TABGD) Tab Gıda kişi başı kaç lot verir? Rekor katılım!

Tab Gıda halka arz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından gerçekleşti. Halka arz onayı alan Tab Gıda 'nın talep toplama aşaması 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama tarihinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşti. Halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Tab Gıda halka arz detayları...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'Tab Gıda hangi firmalar var?' sorusunun yanıtı merak edildi. Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.

TAB GIDA KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Hafta sonu olması ve bu sebepten piyasaların kapalı olması nedeniyle henüz Tab Gıda kişi başı kaç lot verir belli olmadı. TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.

TAB HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

Şirketin payları 130 TL'den halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı zamanda TAB Gıda'nın halka arzına yaklaşık 5 milyon 185 bin kişi katılılırken; böylelikle Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırıldı.





