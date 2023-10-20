FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. TAB GIDA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda borsada işlem tarihi belli oldu mu?

TAB GIDA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda borsada işlem tarihi belli oldu mu?

20.10.2023 19:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAB GIDA TABGD bist kodu ile halka arz edildi. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, TAB Gıda halka arz sonuçlarını araştırmaya başladılar. Yatırımcıların beklediği halka arzın açıklanma tarihi merak ediliyor. Aracı kurum ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. Peki, TTAB GIDA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda borsada işlem tarihi belli oldu mu?

TAB GIDA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda borsada işlem tarihi belli oldu mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tab Gıda halka arz edildi. Halka arz onayı alan Tab Gıda 'nın talep toplama aşaması 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama tarihinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşti. Tab Gıda halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Tab Gıda halka arz detayları...

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (11)

TAB KAÇ LOT VERDİ?

TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.

Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

TAB HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı
MB Başkanı Erkan'dan enflasyon ve dezenflasyon sunumuMB Başkanı Erkan'dan enflasyon ve dezenflasyon sunumu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.