TAB GIDA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? (TABGD) Tab Gıda borsada işlem tarihi belli oldu mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tab Gıda halka arz edildi. Halka arz onayı alan Tab Gıda 'nın talep toplama aşaması 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama tarihinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşti. Tab Gıda halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Tab Gıda halka arz detayları...
Bünyesinde Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları barındıran TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş., 18 – 19 – 20 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.
TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.
TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.
Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.