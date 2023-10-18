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TAB GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ 2023: TAB GIDA halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak? 52 milyon 500 bin adet hisse 130 TL'den satılacak

18.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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TAB Gıda halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 52 milyon 500 bin adet hisse 130 TL'den satılacak. Peki, TAB Gıda halka arz talep toplama işlemleri ne zaman, kaç lot verir? İşte, TAB Gıda halka arz talep toplama tarihleri...

TAB GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ 2023: TAB GIDA halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak? 52 milyon 500 bin adet hisse 130 TL'den satılacak

TAB Gıda, TABGD bist kodu ile halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurul'nun TAB Gıda'nın halka arz başvurusunu onaylamasının ardından konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. TAB Gıda halka arz tarihleri ve ayrıntılar haberimizde...

Borsa İstanbul'da

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB GIDA halka arz için talep toplama işlemleri bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) itibarıyla başlıyor. Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

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TAB GIDA HİSSE KODU NEDİR?

TAB GIDA hisse kodu TABGD olarak açıklandı.

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TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TAB GIDA, Şirket sermayesinin yüzde 18.5’ini temsil eden 52 milyon 500 bin adet hisse, 130 TL'den satılacak.

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TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

TAB GIDA'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece halka arz tamamlandığında 6 milyar 825 milyon TL’lik hisse satışı gerçekleşmiş olacak.

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