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TAB GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ 2023: TAB Gıda halka arz talep toplama işlemleri ne zaman, kaç lot verir? Toplam 52,5 milyon TL pay!

16.10.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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TAB Gıda halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesi ile hisselerle ilgilenen vatandaşlar, aram a motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, TAB Gıda halka arz talep toplama işlemleri ne zaman, kaç lot verir? İşte, TAB Gıda halka arz talep toplama tarihleri...

TAB GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ 2023: TAB Gıda halka arz talep toplama işlemleri ne zaman, kaç lot verir? Toplam 52,5 milyon TL pay!

TAB Gıda, TABGD bist kodu ile halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurul'nun TAB Gıda'nın halka arz başvurusunu onaylamasının ardından konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. TAB Gıda halka arz tarihleri ve detaylar haberimizde...

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TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB GIDA halka arz tarihi 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi. 3 gün sürecek halka arzda lot fiyatı 130 TL olarak açıklandı.

TAB GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Tab Gıda halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tab Gıda halka arzda 52.500.000 lot verecek. Halka arz TABGD bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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TAB GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Tab Gıda halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

Tab Gıda halka arzı TABGD bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 52.500.000 lot dağıtılacağı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 6,8 Milyar TL olarak açıklandı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı '' İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

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