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TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Tatlıpınar Enerji halka arz kaç lot verdi, TATEN borsada ne zaman işlem görecek?

14.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TATEN Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları açıklandı. 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde alınan talep toplama işlemlerinin ardından sonuç adımına geçilmişti. Konuya dair detaylar belli oldu. Peki, (TATEN) Tatlıpınar Enerji halka arz kaç lot verdi? Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte, TATEN halka arz sonucu KAP açıklaması ve konuya dair ayrıntılar...

TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Tatlıpınar Enerji halka arz kaç lot verdi, TATEN borsada ne zaman işlem görecek?

Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları ile ilgili araştırmalar 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü hız kazandı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanan Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi talep toplama süreci, geçtiğimiz hafta, cuma günü tarihinde sona erdi. Tatlıpınar Enerji halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar TL olacağını açıklamıştı. İşte detaylar...

TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz büyüklüğü 1,58 milyar TL oldu.

Konuya dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şu şekilde:

"Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. ("Tatlıpınar Enerji" veya "Şirket") paylarının halka arzında 10 - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Tatlıpınar Enerji'nin sermayesinin 245.400.000 TL'den 280.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35.100.000 TL nominal değerli 35.100.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu'na ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet pay, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'na ait 21.060.000 TL nominal değerli 21.060.000 adet pay ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet pay olmak üzere toplam 70.200.000 TL nominal değerli 70.200.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Tatlıpınar Enerji paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,50 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.579.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,0 katı, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 9,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,4 katı olmak üzere toplamda 4,0 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."

TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, HANGİ TARİHTE?

Tatlıpınar Enerji paylarının borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı. Hisselerin 15 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama yapıldığunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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