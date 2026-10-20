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Teknoloji devinde yüzde 6'yı aşan kayıp! Asya borsaları ekside

Orta Doğu'da artan gerilim ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler Asya borsalarını düşürdü. Güney Kore'de Kospi yüzde 3,73, SoftBank hisseleri yüzde 6,2 geriledi.

Teknoloji devinde yüzde 6'yı aşan kayıp! Asya borsaları ekside

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı tedirginlik risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Asya piyasalarında da Çin'de beklentilere paralel olarak kredi faiz oranları sabit tutulurken, artan jeopolitik riskler, yapay zeka ve teknoloji alanında yapılan yatırımlardan beklenen gelirin sağlanamayacağına dair öngörülerin güç kazanmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,73 azalışla 5.552 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 düşüşle 64.164 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 azalışla 3.725 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,02 kayıpla 23.936 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi tatil nedeniyle işlem görmüyor.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, beklentilere paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Böylece 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında son 17 ayda değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan jeopolitik kaygılar ve enerji arzına ilişkin endişeler, Asya borsalarında yarı iletken sektörü öncülüğündeki satışlarda etkili oluyor.

Yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişelerle yapay zeka maruziyeti yüksek olan Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 6,2 düştü.

Analistler, SoftBank'ın, yapay zeka yatırımlarını finanse etme ihtiyacı ve teknoloji şirketlerindeki önemli payları nedeniyle sektördeki gelişmelere ve yatırımcı beklentilerindeki değişimlere karşı daha hassas hale geldiğini belirtti.

GÜNEY KORE, SAVAŞ ZAMANI OPERASYONEL KONTROLÜN ABD'DEN DEVRALINMASINI İSTİYOR

Jeopolitik tarafta ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu, askeri koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Keen Sword" (Keskin Kılıç) adlı ortak tatbikat düzenledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ordusundan 45 bin ve ABD ordusundan 12 bin personelin katıldığı tatbikatın açılışı, Japonya'ya ait İşigaki Adası'nda yapıldı.

Diğer taraftan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) erken bir tarihte ABD'den Seul'e devredilmesi gerektiğini söyledi.

Lee, "Bence OPCON'un diğer bir ülkeye verilmesi ve ona güvenilmesi, olduğu gibi bırakılamaz." ifadesini kullandı.

"OPCON'un erken bir tarihte (Güney Kore'ye) geri verilmesi gerekmektedir." diyen Lee, ülkesinin bunun için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve Güney Kore ile ABD arasındaki ilgili görüşmelerin bu yönde iyi ilerlediğini dile getirdi.

OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı 5 yıllık politika yol haritasında dış politika ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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% 1.4
11:53
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% 4.36
11:53
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YKBNK
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