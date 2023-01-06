TNZTP halka arz işlemleri yatırımcıların gündeminde yer aldı. Talep toplama süreci başlayan TNZTP halka arz işlemi 6 Ocak'ta sona erecek. Peki TNZTP halka arz ne zaman? TNZTP (Tınaztepe Tapdi Oksijen) hisse ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

TAPDİ OKSİJEN HİSSE FİYATI NE KADAR?

TNZTP hisse fiyatı 10.21 TL olarak belirlendi. Halka arz işlemi eşit dağıtım yöntemiyle olacak.

Borsa İstanbul'da işlem yapabilen bankalar ve aracı kurumlar üzerinden talep gönderilecek.

TINAZTEPE HAKKINDA

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’ni bulunuyor.

İzmir'in Buca bölgesinde bulunan Özel Tınaztepe Hastanesi 11 bin 872 metrekare alanda, 8 katlı, 3 KVC (Kalp ve Damar Cerrahisi), 6 koroner, 12 genel, 14 adet kuvöz-yenidoğan yoğun bakım yatağı, 76 adet rutin hasta yatağı, 6 adet ameliyathane salonu, 11 adet gözlem yatağı ile toplam 111 yatak kapasiteli olarak kuruldu. SGK anlaşmalı olan bu hastane, 28 farklı branşta hizmet veriyor.



