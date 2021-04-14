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Torunlar GYO ortakları sermayenin %25'ine kadarki kısmını borsada satacak

14.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torunlar GYO'nun ortaklarından Aziz ve Mehmet Torun, şirketin sermayesinin %25'ine kadar olan bölümünün borsada oluşacak fiyattan satışına karar verdi.

Torunlar GYO ortakları sermayenin %25'ine kadarki kısmını borsada satacak

Hissedarların KAP'a yaptığı açıklamada, her bir hissedarın "(Şirketin) sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına" karar verdiği ifade edildi.

TORUNLAR GYO'DAN SATIŞ KARARI

Satışın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde hisseler borsada işlem gören niteliğe çevrilecek ve Borsa İstanbul'da satılacak. KAP'ta yer alan bilgiye göre şu anda sermayenin %21.1 borsada işlem görüyor.

Ortaklar pay satışından elde edecekleri gelirleri Torunlar'ın ileride yapacağı sermaye artırımında kullanılacak.

Torunlar GYO'nun kap açıklaması:

"Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar vermiştir.

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Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur.

Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Mehmet Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır."

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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