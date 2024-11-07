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  4. Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı! Musk servetine servet ekledi: Yüzde 62 oranında değer kazandı

Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı! Musk servetine servet ekledi: Yüzde 62 oranında değer kazandı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 11:50
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Dün gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri sonrası en karlı çıkanlardan biri de borsada Tesla oldu. Borsada endeksler rekor tazelerken Tesla ve bankacı hisseleri yükseliş gösterdi. Trump'ın seçimleri kazanması ile Elon Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi.

Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı! Musk servetine servet ekledi: Yüzde 62 oranında değer kazandı

ABD'de başkanlık yarışında Elon Musk, Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı. Seçim sürecinde sık sık Trump'ın yanında olduğunu dile getiren Musk'ın şirketi, seçimden sonra adeta alev aldı. Cumhuriyetçi aday Trump'ın yeniden ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile ABD borsası, günü ralli yaparak tamamladı. Borsadaki üç endeks rekor tazeledi.

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Trump'ın medya şirketi ile en büyük destekçisi Elon Musk'ın şirketi Tesla'daki yükseliş ise dikkat çekiciydi. Tesla hisseleri yüzde 15'e yakın artış kaydederek yılın en yüksek seviyesini gördü. Seçim kampanyasının hareketlendiği son 6 aylık periyotta Tesla hisseleri, yüzde 62 değer kazanarak adeta imza attı. Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

MUSK'N SERVERTİ ARTIYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Tesla hisselerindeki yükselişle birlikte Elon Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi. Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Musk'ın toplam serveti 290 milyar dolar olarak hesaplandı. En yakın rakibi Jeff Bezos'un ise 228 milyar doları bulunuyor.

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ABD'DE ENDEKSLER REKOR TAZELEDİ

Dow Jones endeksi, 1500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,57 artarak 43.729,93 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 2,53 artışla 5.929,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 kazançla 18.983,47 puana çıktı.

Dow Jones endeksi, Kasım 2022'den bu yana en iyi günlük performansını gösterdi. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

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BANKA HİSSELERİ HAREKETLENDİ

Finans şirketlerinin hisselerindeki ralli de dikkati çekti. ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 11,5, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8,4 ve Goldman Sachs ile Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 13,1 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla Donald Trump
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