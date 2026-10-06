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T.S.K.B. (TSKB) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

T.S.K.B. (TSKB), 07 Ekim Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 06 Ekim Salı 2026 kapanış verilerine göre 9,97 TL kapanış, %-0,80 değişim ve 0,16 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

T.S.K.B. (TSKB) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,80%
AKSEN -1,92%
ALARK -1,22%
AEFES 3,26%
ASELS 1,21%
ASTOR -1,72%
BTCIM -2,51%
BIMAS -1,03%
BRSAN -1,88%
CANTE 0,00%
CIMSA -2,12%
CCOLA 2,43%
CVKMD -0,64%
CWENE 0,43%
DOAS -0,62%
ECILC -2,00%
EKGYO -0,80%
ENERY 0,22%
ENKAI -2,59%
EREGL -1,49%
FROTO 0,07%
GARAN 0,61%
GUBRF -1,26%
GLRMK -1,93%
HEKTS 1,39%
ISCTR 0,00%
KRDMD -1,38%
KCHOL -0,60%
MAVI -2,93%
MGROS -1,26%
OYAKC -2,08%
PGSUS -1,89%
PETKM -1,59%
SAHOL 0,00%
SASA -2,06%
SISE -0,26%
HALKB 1,03%
TSKB -0,80%
TAVHL 0,36%
TOASO 2,46%
TRMET 1,41%
TUPRS -3,07%
TRALT -0,14%
THYAO -0,60%
TTKOM -1,03%
TCELL 0,20%
TURSG -4,06%
ULKER -1,10%
VAKBN -0,65%
YKBNK 1,56%
Şevket Taner Şahin

T.S.K.B. (TSKB) hissesi 06 Ekim Salı 2026 tarihinde güne 10,05 TL’den başladı. Seans içinde 10,07 TL seviyesine yükseldi, en düşük 9,94 TL görüldü ve günü 9,97 TL’den kapattı.
T.S.K.B. (TSKB) hissesi için 06 Ekim Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,80 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,16 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 16,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 9,97 TL, 10,05 TL, 9,87 TL, 9,82 TL, 9,64 TL oldu. Bu dönemde fiyat 10,05 TL – 9,97 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T.S.K.B. (TSKB) hissesinin 06 Ekim Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 10,60 TL, 52 günlük ortalama 10,88 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 9,67 TL ve 10,33 TL destek, 8,67 TL ve 8,33 TL direnç noktalarıdır.

T.S.K.B. (TSKB) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

T.S.K.B. (TSKB) 07 Ekim Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
376
13.239.396.512,00
% 1.21
18:10
ASTOR
194.6
11.905.228.877,20
% -1.72
18:10
AKBNK
69.5
8.686.119.863,10
% 0.8
18:10
THYAO
290.5
7.982.835.727,50
% -0.6
18:10
TUPRS
379.25
5.032.163.256,50
% -3.07
18:10
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